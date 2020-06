Uni-Reform: Mehr Geld oder weniger Plätze

Überfüllte Hörsäle, überforderte Lehrende, überlastete Institute: Seit Jahren hadern die Bildungspolitiker mit der Situation an Österreichs Universitäten, jedes Semester werden die Probleme größer. Dazu mehrt sich der Frust bei Lehr-Personal und Studierenden angesichts sinkender Anerkennung im internationalen Vergleich.

Der Teufelskreis soll jetzt beendet und der Hochschulbereich revolutioniert werden. Dezidiertes Ziel von Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle ist eine grundlegende Umstellung des Uni-Systems hin zu einer „kapazitätsorientierten Universitätsfinanzierung“, wie der KURIER berichtete. Gemeint ist damit: Unis und Ministerium verhandeln, ab wann welche Unis wie viele Studenten in welchen Fächern maximal ausbilden sollen. Die Unis können mittels Aufnahmeprüfung oder Studieneingangsphasen ihre Studenten selektieren. Dafür werden die in machen Studien teils katastrophalen Betreuungsverhältnisse ( Lehrende zu Studenten) schrittweise an international wünschenswerte Verhältnisse angepasst.