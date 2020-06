Uni-Besetzer wurden „gewalttätig“

Es brodelt an den Hochschulen. Innerhalb von acht Tagen gab es an der Uni Wien zwei Besetzungen: Vergangene Woche aus Protest gegen die Einstellung der Studienrichtung "Internationale Entwicklung"; am Donnerstag, weil der Senat beschloss, ab Herbst wieder Studiengebühren einzuführen.

Die Proteste haben vor zwei Tagen eine neue "Qualität" erreicht: Einige Studenten versuchten, mit Eisenstangen die Tür zum Sitzungszimmer aufzubrechen. "Diese gewalttätigen Aktionen haben den Rahmen der demokratischen Auseinandersetzung gesprengt", sagt Rektor Heinz Engl zum KURIER. "Es kann nicht sein, dass versucht wird, mit Gerätschaften geschlossene Türen zu öffnen. Es muss möglich und gewährleistet sein, dass Sitzungen abgehalten und Entscheidungen getroffen werden können."

Anders als bei früheren Protesten – etwa der wochenlangen Audimax-Besetzung im Herbst ’09 –wartet die Uni-Leitung nun nicht mehr lange, bis sie die Polizei holt: Beide Proteste wurden von der Exekutive aufgelöst.