...und alles ist so furchtbar anders

Wir hören täglich die grauenhaftesten Nachrichten. Das Wort Opferbilanz ist ein Bestandteil unserer Sprache geworden. Aber es gibt Augenblicke wie diesen, so konkret, so nahe, so scheinbarer Alltag, in dem ein Gedanken- und Gefühlsprozess in Gang gesetzt wird, gegen den wir uns nicht wehren können. Augenblicke, in denen wir in unserer Rolle als Vater und Mutter ein Bewusstsein erlangen, das uns an die Grenzen führt. In denen unweigerlich die Frage auftaucht: Was wäre eigentlich, wenn ... ?

Wir fühlen hin, wir fühlen mit. 22 tote Kinder. Und obwohl ich mein Kind im Moment der Schicksalsverkündung im Mathematik-Unterricht und in Sicherheit weiß, baut sich Schmerz auf. Und Fassungslosigkeit. Und Wut. Ich muss das alles zulassen. Mich dem unerträglichen Pathos solcher Ereignisse stellen. Dafür sorgt die bedingungslose Liebe zu meiner Tochter. An die immer der Glaube und die Hoffnung geknüpft ist, das Kind auf Lebenszeit vor dem Bösen schützen zu wollen.

Nur, es wird nicht funktionieren. Es wird immer eine Absichtserklärung bleiben. Es ist das Prinzip Loslassen.