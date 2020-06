Umverteilung in die falsche Richtung

Zu viel Reichtum gefährdet offensichtlich die geistige Gesundheit: Die Pläne von US-Präsident Obama, die Steuern für Superreiche moderat auf das Prozent-Niveau ihrer Sekretärinnen anzuheben, verglich der privat milliardenschwere Chef des Investment-Riesen Blackstone Group mit dem Einmarsch Hitlers in Polen. Kein Argument scheint zu absurd, die rasant wachsende Umverteilung nach oben zu verteidigen.

Die Verhandlungstische der europäischen Spitzenpolitik hat das Thema noch nicht erreicht, aber die Frage nach Beitrag der Super-Reichen bei der Bewältigung der Krise wird gesellschaftlich und medial lauter.

Bis jetzt bringt die politische Krisenbekämpfung der Europäer den Reichen nur weitere Vorteile. Mehr als 300 Milliarden sogenannte Griechenland-Hilfe sicherte in Wahrheit die westeuropäischen Banken und das Vermögen ihrer Eigentümer. Die Europäische Zentralbank ( EZB) schüttete mehr als 1000 Milliarden Euro zu 1 Prozent Zinsen in die Banken, die damit entweder billigst ihr Eigenkapital aufstockten (damit blieben so nebenbei feine Dividenden und satte Boni weiter finanzierbar) oder gegen mehrfach höhere Zinsen Staatsanleihen kauften.

Die Euro-Staaten debattieren endlich darüber, ob der brutale Sparkurs nicht nur für Griechenland in Wirklichkeit als wirtschaftliche und soziale Spirale nach ganz unten, ohne Chancen auf bessere Zukunft wirkt. Seit dem Machtwechsel in Frankreich stehen auch Programme zur Wachstumsförderung auf der Agenda.