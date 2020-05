U-Ausschuss-Poker: Alles untersuchen oder nichts

Der Kanzler und sein Stellvertreter wollten stattdessen vermitteln, dass die Koalition etwas weiterbringt. So berichtete Faymann etwa, dass der Bund 55 Millionen Euro für den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen ("5000 neue Plätze jährlich") zur Verfügung stellt - was freilich lange bekannt war. Spindelegger verkündete stolz, dass er sich erfolgreich für eine Ausreiseerlaubnis für den in Dubai angeklagten österreichischen Arzt eingesetzt habe - was noch nicht bekannt war.



Gemeinsam erläuterten Faymann und Spindelegger, wie es bei der Verwaltungsreform weitergehe (Transparenz-Datenbank für Förderungen, Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit etc.). Und: Die Regierungsspitze erklärte, sie erwarte von den Sozialpartnern bis 10. Oktober "konstruktive Vorschläge" zur Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters.



Was die Regierungsinserate betrifft, haben sich SPÖ und ÖVP darauf geeinigt, einen Kontroll-Beirat einzurichten (siehe Hintergrund), kündigte Faymann an - was seinem Stellvertreter wohl aufgrund der Inseraten-Affäre ein Schmunzeln entlockte. Schließlich stehen der Regierungschef und sein Team hier im Zentrum der Kritik.