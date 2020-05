Türkischer Politiker: "EU ist schwach"

Wobei Suat Kiniklioglu, der auf Einladung des Kreisky-Forums in Wien war, noch einen Schritt weitergeht: "Ich glaube ein EU-Beitritt ist gar nicht mehr im Interesse der Türkei. Da vertrete ich zwar eine Minderheitenposition, aber ich habe Europa aufgeben. Ich habe kein Interesse mehr, der EU beizutreten." Die Türken würden die großen Probleme von Griechenland, Irland, Italien oder Portugal sehen - während die türkische Wirtschaft um acht, neun Prozent pro Jahr wachse.



Der AKP-Politiker hebt aber nicht nur die Märkte im Osten hervor, auch die in der arabischen Welt, vor allem in Nordafrika nach den Umstürzen. "Wir haben hier eine spezielle Rolle, die stärker akzeptiert ist als die von westlichen Ländern", die oftmals Kolonialherren in den betroffenen Regionen gewesen seien. Von einer neo-osmanischen Ausweitung des türkischen Einflussbereiches will Suat Kiniklioglu freilich nichts wissen: "Dazu gibt es nicht den Willen und auch nicht die Kapazitäten. Aber es gibt eine Restrukturierung dieser Gebiete, die wir als unsere Nachbarschaft erachten."



Dass Ankara die Beziehungen zur EU während der EU-Präsidentschaft Zyperns (im zweiten Halbjahr 2012) auf Eis legen will, ist für den Außenpolitiker eine logische Sache: "Wir anerkennen die griechisch-zypriotische Regierung nicht, also können wir gar nicht verhandeln." Danach könne ja man wieder in Kontakt treten - "wenn es dann überhaupt noch etwas gibt, worüber gesprochen werden kann".