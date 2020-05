Türkei bleibt auf Konfrontationskurs

Und am Wochenende kündigte Ankara an, die Beziehungen zur EU auf Eis zu legen, wenn Zypern in der zweiten Jahreshälfte 2012 den EU-Vorsitz übernimmt und der Konflikt um die geteilte Mittelmeerinsel nicht beigelegt sein sollte.



Politisch agiert die Türkei aus einer Position der Stärke. Die Basis dafür ist der ungeheure Wirtschaftsboom und eine durch den Arabischen Frühling veränderte Architektur in Nordafrika und dem Nahen Osten, die Ankara eine gewichtigere Rolle zuweist.



Dementsprechend selbstbewusst treten türkische Politiker auf. Präsident Gül meinte auf dem Weg nach Deutschland, wo er derzeit einen Staatsbesuch absolviert, dass sein Land heute so einflussreich sei wie die ganze EU zusammen. Die Union sei schwach und verhalte sich wie ein Fahrradfahrer, der nicht mehr in die Pedale trete und daher sturzgefährdet sei. Deswegen brauche die EU die Türkei. Eine Rede Güls an der Berliner Humboldt-Universität musste Montagabend nach einer Bombendrohung kurzfristig abgesagt werden.



Ankara wendet sich auch massiv der arabischen und islamischen Welt zu - mit Ägypten etwa wolle man eine "Achse der Demokratie" bilden, sagte Außenminister Davutoglu in einem Interview mit der New York Times. Diese Achse richte sich aber nicht gegen andere Staaten.











