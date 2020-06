Toter bei Lawinenabgang in Obertauern

Durch das frühlingshafte Wetter der kommenden Tage steigt auch die Lawinen- und Hochwassergefahr, da die teils enormen Schneemassen zu schmelzen beginnen. Besonders die Gefahr von Nassschneelawinen steigt damit markant an.

In Salzburg könnte es zu lokalen, aber voraussichtlich nicht massiven Überschwemmungen kommen. „Das Potenzial von Gleitschneeabgängen und Überflutungen ist gegeben“, sagte Meteorologe Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). „Nach unseren Modellen ist keine dramatische Erhöhung der großen Flüsse - der Salzach, Saalach und Lammer - zu erwarten“, beruhigte Hans Wiesenegger, Leiter des Hydrographischen Dienstes.

Auch in Vorarlberg, wo es in manchen Regionen doppelt so viel schneite wie üblich, ist man besonders alarmiert. „Wir hoffen auf eine konstante Schneeschmelze“, sagte der zuständige Landesrat Erich Schwärzler (V) angesichts des Bedrohungsszenarios.

Der steirische Lawinenwarndienst meldete am Mittwoch einen Anstieg der Schneebrettgefahr, auch „spontane Lockerschneelawinen“ sowie Nassschneelawinen aus allen Expositionen aufgrund andauernden Regens seien möglich. Die allgemeine Lawinenwarnung liege auf Stufe drei von fünf.