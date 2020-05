Töchterle: Der nette Professor zeigt Zähne

Die Szene passt zu dem Bild, das seit seiner Angelobung als Wissenschaftsminister im April viele bekommen haben: dem Bild vom Mensch gebliebenen Politiker, der mehr als Phrasen von sich gibt; des Wissenschaftlers, der Dinge abseits des partei-ideologischen Tunnelblicks sieht; des Professors, der statt Politsprech auf alte Römer und Griechen zurückgreift.



Die fachliche Qualifikation des Ex-Rektors war unumstritten; doch so mancher sah den freundlichen Tiroler auf dem Wiener Parkett schlittern. Nett sei er, hörte man oft; das ist unter Politikern durchaus als Geringschätzung zu verstehen. Spätestens seit dieser Woche ist klar, dass Töchterle auch anders kann. Er hat mit einem strategischen Schachzug seinen ersten großen Polit-Coup gelandet.



Mit dem Gutachten des Verfassungsjuristen Heinz Mayer, wonach die Universitäten - sollte sich die Koalition nicht auf ein neues Gesetz einigen - ab März selbst Beiträge einheben dürfen, hat Töchterle Dynamik in die Debatte um Studiengebühren gebracht und die SPÖ unter Druck gesetzt. Bisher galt: kein neues Gesetz, keine Gebühren. Das stimmt jetzt so nicht mehr.



Was die SPÖ als "Rache" für die Abschaffung der Uni-Gebühren im Jahr 2008 bezeichnet, argumentiert Töchterle nüchtern-wissenschaftlich: Er sieht in Studienbeiträgen ein geeignetes Instrument, die Verbindlichkeit im Studium zu erhöhen; einen (wenn auch kleinen) finanziellen Beitrag; und er hält sie für gerechter als ein rein steuerfinanziertes Hochschulwesen: "Warum sollte die Supermarkt-Kassierin das Studium der Millionärstochter bezahlen?" Seine Ansage "es muss nicht jeder an einer Uni studieren", hat ihm Kritik eingebracht, er würde die Unis Eliten vorbehalten wollen.



Töchterle bleibt dabei: Der Ausbau der Unis stoße an budgetäre und intellektuelle Grenzen; man solle auch nicht so tun, als ob ein gelungenes (Berufs-)Leben nur mit akademischem Abschluss möglich wäre. "Ich komme aus einem kleinen Dorf in Tirol, da hat nicht jeder studiert. Aber da legt der Schmied am Abend den Hammer weg, greift zur Geige und spielt Mozart."



Der Sager ist authentisch; und Töchterle unverdächtig, einen elitären Zugang zu Bildung zu vertreten: Sein Vater war Schmied, die Familie nicht wohlhabend. Der akademischen Karriere stand das ebenso wenig im Wege wie der politischen.