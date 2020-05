Szenen einer Entgleisung im Parlament

Schieders Parteikollege Ostermayer hat aus Sicht von ÖVP und Opposition ohnedies schon ein "Geständnis" abgelegt - durch seinen ZiB2 -Auftritt, bei dem er Gespräche über Inserate mit der ÖBB-Spitze zugegeben hat. Den Kanzler will VP-Klubchef Karlheinz Kopf aber nicht aus der Verantwortung entlassen. In ungewohnt scharfem Ton forderte Kopf, dass Faymann nach seiner Rückkehr aus den USA im Nationalrat "eine saubere Erklärung zu den Vorwürfen abgibt. Denn so können wir die Dinge sicher nicht im Raum stehen lassen."



Als FPÖ-Mandatar Harald Vilimsky die angebliche Forderung von Ostermayer an die ÖBB-Spitze ("sieben Millionen für den Werner") anprangerte, gab es lautstarken Protest aus den SPÖ-Reihen. "So ein Schmarrn!", rief ein aufgebrachter Mandatar. Klubchef Cap versuchte die Sache - wenig überraschend - herunterzuspielen. Dass in der Vergangenheit rund 50 Prozent der ÖBB-Inserate in zwei Faymann-freundlichen Gratis-Blättern (Heute und Österreich) erschienen sind, erklärte er mit den großen Reichweiten dieser Medien.