Superreiche: "Besteuert uns!"

In den USA, wo Republikaner und die rechte Tea Party gegen jede Art von Steuererhöhung Sturm laufen, sorgte Buffets Ansinnen für Spott. Wenn er seine Milliarden verschleudern wolle, ätzte ein Kommentator, könne er sein Geld ja für wohltätige Zwecke spenden. Dort sei es besser aufgehoben als in einem "aufgeblähten Staat".



In Italien aber ließ Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo aufhorchen: "Ich bin bereit, mehr Steuern zu zahlen. Das ist eine Frage der Solidarität." Und auch in Deutschland hatten zuletzt Superreiche angedeutet, dass man mit einer "Reichensteuer" durchaus leben könne.



Der schwer verschuldete französische Staat will sich indes nicht länger bitten lassen. Wenn das Parlament übernächste Woche das Sparpaket diskutiert, soll eine "Reichensteuer" eingeführt werden: Alle, die jährlich mehr als 500.000 Euro verdienen, werden künftig mit zusätzlichen drei Prozent Abgaben zur Kasse gebeten. Otto Normalfranzose darf auch mehr zahlen - in Form höherer Steuern auf Alkohol, Getränke und Tabak.