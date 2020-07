Stronach-Partei: Im Streitfall entscheidet der Älteste

Frank Stronach setzt auf Altbewährtes: Als Logo für seine Partei dient ihm offenbar ein Schraubenschlüssel – ein Gerät, das dem gelernten Werkzeugmacher wohl gut vertraut ist.

Am Dienstag wurde die Partei im Innenministerium angemeldet, am Donnerstag will Stronach seine Bewegung der Öffentlichkeit vorstellen – und ab dann kräftig an Österreich herumschrauben. Um elf Uhr tritt er vor die Presse, ab 18:00 Uhr gibt er im Magna Racino in Ebreichsdorf einen Empfang. "Jeder der will, ist eingeladen zu kommen" meinte sein Sprecher zum KURIER, man müsse sich lediglich anmelden (eMail an anmeldung@stronachinstitut.at) . Es gäbe schon mehr als 1000 Zusagen. Dort will Stronach weitere Geheimnisse um seine Partei lüften.

Der KURIER erhielt indes schon vorab Einblick in die Parteisatzung. Fix ist: Das Statut ist ganz auf Stronach zugeschneidert. Wichtigster Satz: "Die Partei wird nach außen vom Obmann alleine vertreten." Scheidet er aus der Partei aus, kann er "zu Lebzeiten eine Person aus dem Kreis der Gründungsmitglieder bestimmen", die – bis zur Wahl eines neuen – an seine Stelle tritt. Macht hat er auch in der Mitgliederversammlung: "Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des an Jahren ältesten Parteimitgliedes." Für Stronach mit seinen 80 Jahren sicher kein Nachteil.

Dem " Team Stronach für Österreich" kann jeder ab 16 Jahren beitreten, der einen Mitgliedsbeitrag entrichtet. Mindestens einmal jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt, an der man persönlich "oder via Telefonkonferenz teilnehmen kann."