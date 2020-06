Streit um Rechnung fürs Nicht-Erscheinen

Didi Dorner sitzt in seinem gleichnamigen Restaurant in Graz an einem Tisch und holt aus. "Heuer im Sommer, das Lokal komplett gebucht und jeder Tisch war leer!" "No shows" nennt der Gastronom die Gäste, die reservieren, aber zu Hause bleiben. "Das war heuer im Sommer ganz massiv."

Nun ist Dorner kein Typ, der sich so etwas auf längere Zeit schmecken lassen würde. Deshalb denkt er über Stornogebühren für säu­mige Gäste nach: 50 Euro schweben ihm vor, pro Person. Für Reservierungen, die zu spät oder gar nicht abgesagt wurden. "Wir sind ja nicht die letzten Deppen in der Gastronomie." 40 Euro will er als eine Art Gutschein beim nächsten Besuch des Gastes einrechnen.

"Ich möcht’ ja nicht den Anschein erwecken, dass ich jemanden abzocken will", beteuert Dorner. "Ich möcht’ ein Bewusstsein schaffen, dass wir in der Gastronomie einen Vorlauf haben. Es gibt Mitarbeiter, es wird Ware eingekauft, da entsteht ein Schaden." Die Umsetzung sei schwierig, gesteht er ein. "Kreditkartennummern will ich nicht abfragen. Es wird eine Gesamtlösung sein müssen."

Die Wirtschaftskammer will "über das Thema reden". Aber jeder Wirt solle es mit Pönalen halten, wie er wolle, sagt Fachgruppen­obmann Karl Wratschko.