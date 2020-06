Strasser drohen bis zu zehn Jahre Haft

Donnerstagfrüh läutete bei Ernst Strasser das Telefon. Das Gespräch war kurz und für Strasser schmerzhaft, obwohl der ehemalige Innenminister und EU-Abgeordnete ( ÖVP) den Anruf erwartet hatte: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) klagt ihn wegen Bestechlichkeit an. Strafrahmen: ein bis zehn Jahre Haft.

Strasser war 2010 investigativen Journalisten der britischen Sunday Times auf den Leim gegangen. Sie gaben sich als Lobbyisten aus und wollten ein altes britisches Vorurteil überprüfen: EU-Parlamentarier beeinflussen für Geld EU-Gesetze.

Strasser biss an – und ließ sich dabei auch noch heimlich filmen. Er habe gegenüber den vermeintlichen Lobbyisten für Änderungen der Gesetze im Finanzbereich ein jährliches Beraterhonorar von 100.000 Euro verlangt, bestätigten die Korruptionsjäger gestern.

Zu einem Geschäft ist es freilich nie gekommen, Geld bekam Strasser nicht. Das Strafgesetzbuch macht da aber keinen Unterschied: Bestraft wird, wenn "ein Amtsträger (...), der für die pflichtwidrige Vornahme (...) eines Amtsgeschäfts einen Vorteil für sich (...) fordert, annimmt oder sich versprechen lässt (...).

Nach Veröffentlichung des Videomaterials durch die Times am 20. März 2011 trat Strasser als EU-Abgeordneter und ÖVP-Mitglied zurück. Zuletzt sorgte die Veröffentlichung der Gesprächsprotokolle zwischen Strasser und den Lobbyisten im KURIER für fassungsloses Staunen (hier nachzulesen).

Die WKStA hatte in der Causa Strasser fünfzehn Monate lang in fünf Staaten ermittelt, im EU-Parlament (erstmals) Hausdurchsuchungen durchgeführt, Konten öffnen lassen, 90 Einvernahmen durchgeführt, 25 Kisten an Unterlagen und ein Terabyte an Daten sichergestellt.