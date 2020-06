Strache sagt Jein zu Le Pen

"Man soll schwache Länder aus dem Euro entlassen oder die starken Euro-Staaten sollen rausgehen, um einen Nord- und einen Südeuro zu ermöglichen." Das vertrete er seit Jahren, "damals hat man mich als Verrückten hingestellt, als Spinner". Heute würden alle Ökonomen darüber diskutieren. Zwar nicht bei den EU-Gipfeln, bei den Staats- und Regierungschefs der EU, gibt Strache zu, aber in den Nachbarländern, da werde viel offener darüber diskutiert als in Österreich, "auch in Deutschland". Widersprüchlich bleibt, dass Straches Vision vom " Europa der Nationen" sich wenig von der jetzigen EU unterscheidet: "Ein föderales Europa soll einen gemeinsamen Handels- und Wirtschaftsraum sicherstellen, darüber hinaus brauchen wir eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik." Also alles wie gehabt? "Nein, alles soll von den Nationalstaaten geregelt werden, selbstbestimmt und über bilaterale Abkommen der 27 EU-Staaten."

Österreichs Wirtschaft habe sich im Euro-Raum zwar gut entwickelt, sagt Strache, "aber wir hatten auch vor dem Euro tolle Wirtschaftszahlen. Heute ist der volkswirtschaftliche Schaden durch die milliardenschweren Euro-Haftungen für die Steuerzahler sicher viel größer als der Nutzen", ist Strache überzeugt. "Das muss man ganz trocken betrachten."

Und mit welchen Partnern will Strache seine Europa-Ideen umsetzen? "Wir haben sehr gute, verlässliche Partner, unter anderem die Lega Nord in Italien, Marine Le Pen in Frankreich und Filip Dewinter vom Vlaams Belang in Belgien. Mit der FPÖ sind das vier starke Parteien in Europa. Und mein Freund Nikolic in Serbien."