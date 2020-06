Strache nennt Stronach "Steuerflüchtling"

Der freiheitliche Parteichef fühlt sich in Sachen Haider missverstanden, ist gegen neue Steuern und denkt über Studiengebühren nach.



KURIER: Wann haben Sie Frank Stronach zuletzt getroffen?

Heinz-Christian Strache: Ich habe ihn noch nie getroffen.



Und wie beurteilen Sie ihn?

Ein interessanter Mann, ein großer Unternehmer aus Kanada, der dann auch in Österreich viele Arbeitsplätze geschaffen hat. Er hat aber auch viele Förderungen eingestreift und vom Eurofighter-Deal profitiert. Ich habe aber Respekt vor einem 80-Jährigen, der Österreich erneuern will. Andererseits macht er sich Sorgen um Österreich, bevorzugt aber, ein Steuerflüchtling im Steuerparadies in der Schweiz zu sein.



Fürchten Sie nicht Stimmenverluste durch Stronach für die FPÖ, weil auch er gegen den Euro wettert?

Nein. Die Menschen gehen zum Schmied und nicht zum Schmiedl.



Stronach sucht Personal. Er hat schon SPÖ-Mandatar Köfer geholt. Glauben Sie, er wird auch im FPÖ-Klub fündig?

Offenbar hat er große Probleme, sonst würde er sich nicht selbst nominieren. Und er hat sich schon immer Politiker gekauft, siehe Vranitzky, Rudas, Grasser, Westenthaler. Aber mit Geld kann man nicht alles kaufen, mich nicht und gewiss auch sonst niemanden aus der FPÖ – und auch keine Stimmen.

Die SPÖ setzt im Wahlkampf auf Reichensteuern. Wo steht da die FPÖ?

Die SPÖ hat gerade Kindergeld und Pflegebeihilfe gekürzt – so viel zur Steuergerechtigkeit der SPÖ. Da dreht sich Kreisky im Grab um.



Fordern Sie Reichensteuern?

Wir haben längst Reichensteuern, wenn Menschen 50 Prozent ihres Gehalts abliefern. Einkommenssteuern müssen gesenkt werden. Erbschafts- oder Schenkungssteuern haben hier nichts verloren, weil da versteuertes Geld erneut versteuert wird. Das ist Unsinn.