Steuergeld: Schelte für das Innenressort

Zur Vergabepraxis stellen die Prüfer grundsätzlich fest: "Das BMI hatte keinen Überblick über sein Beschaffungsvolumen, weil vollständige und verlässliche Daten fehlten." Die RH-Experten wurden dennoch fündig: So sind etwa 2008 Aufträge in der Höhe von 61 Millionen Euro, 2009 von 107 Millionen Euro und 2010 von 72 Millionen Euro vergeben worden. "Das BMI erreichte (...) in diesen Jahren von allen Ressorts die höchsten Auftragssummen sowohl bei Liefer- als auch bei Dienstleistungsaufträgen." Das heißt, das Innenressort hat von 2008 bis 2010 am meisten Geld von allen Ministerien für Waren und Dienstleistungen ausgegeben – von der Ausstattung der Polizei bis zu Beratungsaufträgen für das Ministerium unter Fekter. Sie hat im Juli 2008 das Ressort von Günther Platter übernommen. Im April 2011 übergab sie es Johanna Mikl-Leitner.