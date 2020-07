Sternschnuppen am Parteienhimmel

Erinnert sich noch irgendjemand an die Piraten? Das war jene Partei, die ins Berliner Landesparlament und danach in den Innsbrucker Gemeinderat einzog, für Jungwähler augenscheinlich attraktiv war und der man noch viel mehr zutraute. In Österreich sind sie schon wieder in der Bedeutungslosigkeit versunken. Nicht einmal die Spaltung und das Spaltprodukt (RealDemokraten Österreichs RDÖ) überschritt die Aufmerksamkeitsschwelle der Öffentlichkeit.