Startschuss für interreligiöses Zentrum

Üblicherweise sind es ausländische Touristen, die sich in der Wiener Albertina die Türklinken in die Hand geben. Gestern, Donnerstag, war das renommierte Museum Schauplatz eines schon im Vorfeld heftig umstrittenen Festakts. Zu dem reisten Vertreter der Weltreligionen an - vor allem auch Repräsentanten aus dem muslimischen Raum. Der Grund für das Blitzlichtgewitter der Fotografen: Im Musensaal unterzeichneten Österreichs Außenminister Michael Spindelegger, seine spanische Kollegin Trinidad Jimenez sowie der saudische Prinz Saud al-Faisal den Gründungsvertrag für das interreligiöse Zentrum, das demnächst in Wien seinen Betrieb aufnehmen soll.