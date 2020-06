Stangl war auf K2 – und beweist es

18 Stunden habe er für den Aufstieg gebraucht, ehe er am 1. August auf 8611 Meter angekommen sei.

Gemeinsam mit zwei polnischen Kollegen sei er am 31. Juli um 16 Uhr vom Lager 3 aufgebrochen. Endlich oben "war die Gefühlsebene völlig weg. Ich hab’ mir nur gedacht, ich muss da auch wieder runter von dem Berg und überhaupt nicht daran, was vorher war." Das klingt abgeklärt. "Natürlich war das super", beteuert Stangl. "Die größte Hürde der Triple Seven Summits ist geschafft." Jetzt fehle ihm nur noch der Shkhara in Georgien, dann habe er die 21 höchsten Gipfel der Welt als Erster bestiegen.