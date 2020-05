SPÖ lehnt Rat der Uni-Weisen ab

In der Tat unterstützt der Weisen-Rat die langjährige Forderung der Volkspartei nach Studiengebühren und Zugangsregelungen. Beides kommt für die Kanzlerpartei nicht infrage.

Studiengebühren seien weiterhin ein "absolutes No-go", sagt Kuntzl: "Wir wollen nicht zurück zum alten Prinzip ,Höhere Bildung für höhere Töchter und Söhne'." Auch von Töchterles Idee zu "dynamischen Gebühren"(Unis sollen die Höhe je nach Fach festlegen können) hält sie nichts: "Das ist eine besonders absurde Idee, weil es darauf hinausläuft, dass die beliebtesten Studienrichtungen die teuersten werden sollen."



Woher soll mehr Geld für die Unis kommen, wenn nicht aus Studiengebühren? Kuntzl: "Es gibt ein Bekenntnis der Finanzministerin, dass wir für Bildung und die Universitäten mehr Geld in die Hand nehmen müssen."



Vorstellen kann sich die SPÖ-Mandatarin auch, vom Ausland einen Beitrag für in Österreich ausgebildete Gast-Studenten zu verlangen. "Man müsste versuchen, das Problem der Numerus-clausus-Flüchtlinge auf europäischer Ebene zu lösen", sagt Kuntzl. "Ausgleichszahlungen wären begrüßenswert."