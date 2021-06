Spindeleggers Auszeit beim Papst

Zurück zum Petersplatz: Dort saß Spindelegger mit Frau Margit in der ersten Reihe der VIPs unter der prallen Sonne der Ewigen Stadt, als Benedikt XVI. mit seinem Papamobil (Kennzeichen SCV 1) unter lauten südamerikanischen Rhythmen einfuhr - ohne Glaskuppel, aber flankiert von einem Dutzend Leibwächtern. Sein persönlicher Sekretär Georg Gänswein setzte dem rüstig wirkenden 84-Jährigen den "Saturno" auf, den roten breitkrempigen Sonnenhut des Papstes.



Tausende Gläubige jubelten dem Kirchenoberhaupt zu, darunter drei Gruppen aus Österreich und argentinische Mitglieder des "Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem", dem auch der VP-Chef angehört. Nach Fünfviertel-Stunden in Backofenhitze endete die Generalaudienz mit einem "Vater Unser" auf Italienisch - der Text befand sich auf der Rückseite der Eintrittskarten.



Für Michael Spindelegger stand der eigentliche Höhepunkt des Tages aber noch bevor: Die Privataudienz mit dem Papst aus Bayern in der Aula von Papst Paul VI. (1963-1978). Ein halbes Jahr hatten Diplomaten daraufhin gearbeitet. Als Gastgeschenk brachte der Außenminister einen massiven Briefbeschwerer aus Swarovski-Kristall mit.



In dem zehnminütigen Gespräch habe der Pontifex Maximus auch die Situation der Kirche in Österreich angesprochen (Stichwort rebellierende Pfarrer, Anm.) . "Ich habe ihm meine Einschätzung mitgeteilt, möchte die aber nicht näher ausbreiten", sagte Minister Spindelegger, der am Nachmittag auch seinen Amtskollegen, den "Außenminister" des Vatikan, Erzbischof Dominique Mamberti, traf.