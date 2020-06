Spindelegger: "Volksabstimmung vor Wahl"

Die Skepsis, die Bundespräsident Heinz Fischer gegenüber einem Ausbau der direkten Demokratie am Sonntag in einem KURIER-Interview geäußert hat, ärgert FPÖ und BZÖ. Und sie findet auch keinen Anklang beim Chef der Jungen ÖVP, Sebastian Kurz. Letzterer erklärte zu Pfingsten, dass er die Meinung des Staatsoberhaupts zwar respektiere. Er sei aber der Meinung, dass Österreich "mehr Selbstbestimmung statt Bevormundung" brauche. Daher werde man unbeirrt an den Plänen zur Aufwertung der direkten Demokratie festhalten. Deutlich weniger höflich äußerten sich die Rechtsparteien. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl nannte Fischer einen "musealen Gralshüter" eines Politsystems, das sich in vielen Bereichen überlebt habe. BZÖ-Bündniskoordinator Markus Fauland meinte, Fischer zeige in seinem politischen Handeln "immer mehr Allüren wie ein selbstherrlicher Kaiser".

Auch die Grünen können mit Fischers Aussagen zur direkten Demokratie "wenig anfangen". Es mute arrogant an zu meinen, die Wähler würden möglicherweise keine vernünftigen Entscheidungen zusammenbringen, sagte Verfassungssprecherin Daniela Musiol. Vielmehr hätten es die Menschen satt, wenn Volksbegehren in den Schubladen des Parlaments landen. Musiol empfiehlt Fischer, sich ein Beispiel an Nationalratspräsidentin Prammer zu nehmen. Diese habe sich bereits für eine Verbesserung der Instrumente der direkten Demokratie ausgesprochen.