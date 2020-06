Spindelegger: Reise ins Pulverfass Afrikas

Rebellen im Süden; Radikal-Islamisten im Norden, von denen sich fast jeden Sonntag einer in einer Kirche in die Luft sprengt; ethnische Konflikte sowie soziale Spannungen; bittere Armut und dazu immer wieder verheerende Katastrophen – von explodierenden Öl-Pipelines bis zu Flugzeugabstürzen, wie jenem vom Sonntag, der mehr als 150 Menschen das Leben kostete.



In dieses Pulverfass Afrikas taucht Michael Spindelegger ab Dienstag vier Tage lang ein. "Es wird sicher ein spannender Besuch", sagt vieldeutig Österreichs Außenminister, der überhaupt der erste heimische Chefdiplomat ist, der Nigeria bereist.

Ein Schwerpunkt werden die permanenten Terroranschläge gegen Christen sein. "Das Blutvergießen zeigt, dass zu wenig Wert auf den inter-religiösen Dialog gelegt wird. Auf diesen werde ich mit Nachdruck drängen, da wird zu wenig getan", sagt Spindelegger vorab zum K­URIER. Dazu wird er in der Hauptstadt Abuja Erzbischof John Onaiyekan treffen sowie später den Sultan von Sokoto, Muhammad Saad Abubakar III., die oberste moralische Autorität der nigerianischen Muslime.