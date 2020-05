Spindelegger bestellt bei Kurz ein Demokratiepaket

Nicht ganz so begeistert von den Bemühungen der Regierung in Sachen Demokratie sind die Initiatoren der Bewegung "MeinOE", unter ihnen der frühere ÖVP-Vizekanzler Erhard Busek und der Grüne Ex-EU-Abgeordnete Johannes Voggenhuber. "Es bewegt sich etwas in den Parteien, aber es gibt noch keine Ergebnisse", sagt Busek.



Bis 15. Jänner kann man auf www.meinoe.at zum Text des Demokratiebegehrens Stellung nehmen. Im April werden Unterstützungserklärungen gesammelt, die Eintragungswoche soll im September oder Oktober sein.