Spekulationen um israelischen Iran-Angriff

In Israel – der Iran spricht dem Land das Existenzrecht ab – ist man davon überzeugt, dass nach Fertigstellung dieser Arbeiten bunkerbrechende Bomben keine Wirkung mehr zeigen. Das Zeitfenster für Militärschläge schließe sich also, meinen Experten.

Die USA stehen aber auf der Bremse, zumal Präsident Barack Obama in der heißen Phase des Wahlkampfes keinen weiteren Krieg brauchen kann. Zudem sei das iranische Atomprogramm mit einem etwaigen Angriff nicht komplett zu eliminieren, es würde im besten Fall um 18 Monate zurückgeworfen, bekräftigte erst diese Woche US-Generalstabschef Martin Dempsey.

Trotz hoher Risiken für Israel – Raketen auf Tel Aviv und andere Städte, Massenpanik, Wirtschaftskollaps etc. – rührt Netanyahu die Kriegstrommel. Bei der UN-Vollversammlung in New York Ende September will er den Iran als "größte Gefahr für den Weltfrieden" brandmarken.

Der Iran zeigt sich unbeeindruckt. Der oberste Religiöse Führer, Ayatollah Ali Khamenei, betonte, Teheran werde sein Recht auf die friedliche Nutzung der Kernenergie nicht aufgeben. Der jüngste IAEO-Bericht wurde als "politisch motiviert" zurückgewiesen.