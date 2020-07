SPD-Kanzlerkandidat: "Große Herausforderung"

Das zeigte sich am Montag auch nach der SPD-Vorstandssitzung. Die Stimmung zwischen Gabriel, Steinbrück und der stark erschienenen Hauptstadt-Presse war gereizt. Gabriel zeigte sich dünnhäutig, als Journalisten ihm mehrfach vorhielten, dass er über Wochen die Öffentlichkeit über die angeblich offene Entscheidung belogen habe.

Gelassener gab sich Steinbrück in dem 45-Minuten-Auftritt. Gemäß der schon bisher sichtbaren Wahlkampfstrategie der SPD griff er CDU-Chefin Merkel stark an: Sie sei die Spitze der schlechtesten Regierung Deutschlands seit 1945. Auch wenn er die Einzelentscheidungen, vor allem in der Staatsschulden-Krise, wo die SPD meist mitgestimmt hatte, nicht kritisieren wolle, wisse die deutsche Gesellschaft nicht, wohin Merkels Weg führe. Sie brauche mehr Gerechtigkeit als sie Merkel biete, so Steinbrück. Seine Aufgabe sei eine "große Herausforderung".

Den breitesten Raum widmete Steinbrück in seinem Aufriss der Wahlkampfstrategie der Regulierung der Finanzmärkte. Dazu hatte er in der Vorwoche ein Konzept vorgestellt. Das wurde aber in der Zwischenzeit schon heftig kritisiert: Er habe als Finanzminister genau das Gegenteil gemacht, so die Kommentare in der Presse, die Maßnahmen seien weitgehend bereits eingeleitet oder überholt, so das FDP-geführte Wirtschaftsministerium. Steinbrücks heftige Attacken gegen die Finanzmärkte brachte sogar die Korrespondentin der linksliberalen Süddeutschen Zeitung zur süffisanten Frage, ob er Wahlkampf gegen die Finanzmärkte oder Frau Merkel machen wolle.