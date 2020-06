SPD-Chef will Euro-Schuldenunion

Gemeinsame Haftung für alle Schulden der Euro-Zone, gemeinsame Kontrolle der Haushalte: Mit dem gerade für deutsche Verhältnisse sehr mutigen Vorschlag glaubt SPD-Chef Sigmar Gabriel die Staatsschuldenkrise lösen zu können – und den Wählern im September 2013 eine Alternative zur Sparsamkeitspolitik von CDU-Kanzlerin Angela Merkel zu bieten.

Doch die Hürden für Gabriels Vorschlag sind hoch: Dafür braucht es in Deutschland eine Verfassungsänderung mittels Volksabstimmung, die es überhaupt noch nie gab. Deren Ausgang wäre auch sehr unsicher: Eine klare Mehrheit sieht derzeit keinen Grund, die Schulden der Südländer zu übernehmen und folgt Merkels Argument, dass dies zum Erlahmen ihrer ohnehin beschränkten Reformbereitschaft führen würde.

Gabriel will den Vorschlag in die SPD-Gremien einbringen. Doch die dürften am meisten überrascht sein: Noch am Freitag hatte sein schärfster Konkurrent um die Kanzlerkandidatur, Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier, vor einer "Schuldenunion" gewarnt. Sein Anlass war die Andeutung von EZB-Chef Marion Draghi gewesen, demnächst wieder den Ankauf von Staatsanleihen der Krisen-Länder mit frischen Euros zu gestatten.