Sie bewegt sich doch

Und wenn ich's dann gar nicht mehr aushalt', krieg ich einen Tinnitus und verabschied' mich in die Frühpension." Solche Stehsätze hört man in Österreich oft schon von Vierzigjährigen - auch wenn es in der Realität dann nicht ganz so einfach ist, frühzeitig in die Pension zu flüchten. Immerhin bemühen sich nun wenigstens die Sozialpartner um eine Lösung des Problems, dessen Existenz vom Sozialministerium ja in der Vergangenheit gerne geleugnet wurde. Dankeschön!



Allerdings ist die Idee bizarr, Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die Nicht-Inanspruchnahme der Hacklerpension eine Prämie zu zahlen statt das System so zu reformieren, dass es nicht mehr von Arbeitsfähigen und deren Arbeitgebern missbraucht werden kann.



Gut ist der Vorschlag zur Teilpension: Das bisherige Modell wurde pervertiert, indem man Teilzeit "blockte", sprich Ältere einfach früher in Pension schickte. Viele nicht mehr ganz Junge würden gerne länger arbeiten, fühlen sich jedoch einem "normalen" Ganztagsjob nicht mehr gewachsen. Freiwillige Teilzeitarbeit ist eine perfekte Alternative zur Frühpension. Das könnte auch den Run auf die Invaliditätspension wegen psychischer Probleme eindämmen. Sie bewegt (sich) ja doch, die Sozialpartnerschaft, zwar mit kleinen Schritten, aber immerhin.