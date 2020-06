Serbien: Wahlergebnis "ein Rückschritt"

Seine radikale Kriegsrhetorik hat Tomislav Nikolic (60) schon vor Jahren zugunsten pro-europäischer Parolen aufgegeben. Statt rüder Beschimpfungen und öffentlicher Träume von " Groß-Serbien" bekennt sich der überraschende Sieger der serbischen Präsidentenwahlen nunmehr zu einem möglichst raschen Beitritt des Landes zur EU. Doch seine erste Auslandsreise wird Nikolic noch diese Woche nicht nach Brüssel, sondern nach Moskau führen.

Entsprechend verhalten fallen in Europa die Reaktionen auf den Präsidentenwechsel in Belgrad aus: Auch wenn der Chef der Fortschrittspartei die Tonart gewechselt habe, agiere er nach wie vor wie ein strammer Nationalist, lauten die Vorwürfe.

Erst 2008 sagte sich der frühere Bauingenieur von der ultra-nationalistischen Serbischen Radikalen Partei des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Vojislav Seselj los. Zuvor hatte er 17 Jahre als dessen Vize-Parteichef agiert. An Seseljs Seite war Nikolic 1991 auch als Freiwilliger in den Krieg gegen die Kroaten gezogen. Als der heute vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag angeklagte Seselj polterte, man müsse jedem Kroaten die Augen mit einem rostigen Löffel auskratzen, schwieg sein Adlatus Nikolic beharrlich.

"Inhaltlich hat sich Nikolic nie von seiner Vergangenheit distanziert", weiß Michael Ehrke von der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. "Er hat sich nur aus taktischen Gründen von Seselj getrennt, aber er macht nach wie vor die Politik der Radikalen Partei." Ein Politiker wie Nikolic an der Spitze des von wirtschaftlicher und sozialer Not erschütterten Serbien – das ist aus Sicht des in Belgrad lebenden deutschen Experten "ein wirklicher Rückschritt für Serbien."