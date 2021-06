Schwieriger Neustart für Irak-Veteranen

Es steht viel auf dem Spiel. Eine neue Regierungsstudie belegt, dass in einer Nacht im Jänner dieses Jahres 67.495 Veteranen obdachlos waren. Für manche ist die Verzweiflung einfach zu viel. „Die Statistiken sind ernüchternd – 18 Veteranen begehen täglich Selbstmord“, sagte die Unterausschussvorsitzende im Kongress, Ann Marie Buerkle, eine Republikanerin aus New York, bei einer Anhörung zu diesem Thema Anfang Dezember. Genau aus diesem Grund sei für ehemalige Soldaten nach Beendigung ihres Auslandseinsatzes der Draht zu anderen Menschen besonders wichtig, so die Expertin weiter. „Wenn wir nach Hause kommen, suchen wir den Kontakt zu jenen Personen und führenden Mitgliedern der Gemeinde, die verstehen, was wir durchgemacht haben“, betont Oberst Sutherland.

Der im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer gegangene Brown kennt das aus eigener Erfahrung bestens. Er versucht daher, selbst eine Organisation aufzubauen, genannt „Allies in Service“ (Gemeinsam Gedient), die darauf abzielt, Veteranen und ihren Familien bei dieser Kontaktsuche zu helfen. Anstelle eines Handschlags oder des in Amerika üblichen „Danke für Ihren Dienst“, sollten die Leute den zurückkehrenden Männern und Frauen lieber als Mentor beiseite stehen, so Brown.