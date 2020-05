Schweiz: Abfuhr für die Blocher-Partei

Diese zierliche Frau treibt Christoph Blocher noch zur Verzweiflung: Im Dezember 2007 hatte Eveline Widmer-Schlumpf ihren eigenen Parteikollegen, den Volkstribun und starken Mann der SVP, aus der Schweizer Regierung gekippt – und am Mittwoch wurde die erfolgreiche und beliebte Finanzministerin auch noch im Amt bestätigt.

Die Kandidaten der Rechtspopulisten scheiterten hingegen kläglich beim Versuch, für die stimmenstärkste Partei einen zweiten Ministerposten in der Kollegialregierung zu ergattern. Der Widerstand in der Bundesversammlung, in der die National- und die Ständeräte gemeinsam über die sieben Bundesräte entscheiden, war unüberwindlich.