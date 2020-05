Schwarzer: "Übermutter, ob ich will oder nicht"

Sie haben auch Diskussionen verlassen oder Interviews angebrochen ...

Das ist wieder etwas anderes. Ich habe Diskussionen verlassen, weil ich den Mut habe, gegen Regeln zu verstoßen. Das ist eben diese extreme Konfliktfähigkeit, die ich habe. Das ist sicher auch der Auftrag der Großmutter: Niemals Unrecht geschehen lassen! Wir waren die Töchter jener Frauen, die im Krieg und nach dem Krieg mutig ihren Mann gestanden hatten und dann wieder zurückgedrängt wurden. Nicht zufällig hat meine Generation die Frauenbewegung angezettelt. Wir hatten einen Zorn ohne Worte.



Bei all Ihrer Konfliktfähigkeit: Gibt es Punkte, an denen Sie verletzlich sind?

Ich bin in Wahrheit aus der Nähe sehr verletzlich. Ich kann Krieg mit der ganzen Welt führen, aber in meiner Nähe ist es für mich existenziell, dass keine lauernden, feindlichen Blicke auf mir ruhen.



Die Frauenbewegung hat viel erreicht. Dennoch hat man den Eindruck, dass noch viel zu tun ist und andererseits das Gefühl, es ziehe viele Frauen in die Hausfrauenrolle zurück.

Wir haben den Fortschritt und den Backlash zugleich. Die Welt steht den Frauen offen. Scheinbar ist alles geregelt. Und genau das birgt die Gefahr von innen, dass Frauen

sagen: "Ach, ich habe zwei Kinder und bleib erst mal zehn Jahre zu Hause." Das mag ja ganz nett sein, nur: Die landen in der Sackgasse. Wenn die wieder rauswollen, ist alles zu. Da sitzt die Gefahr. Wir kannten sie von unseren Müttern. Unsere Töchter hingegen kennen die Gefahr der Emanzipation: Die haben gestresste Mütter erlebt, die Probleme mit dem Vater und im Beruf haben. Dadurch sind die ein bisschen zurückgekippt.



Die deutsche Frauenministerin Kristina Schröder hat kürzlich gesagt: "Ich glaube, die frühen Feministinnen haben übersehen, dass Partnerschaft und Kinder auch Glück spenden." Sie haben sie dafür kritisiert. Dann hieß es: Schwarzer geht wieder auf eine Junge los!

Es kann nicht verboten sein, sich sachlich unter Frauen zu kritisieren. Das hieße: Ich nehme Frauen nicht ernst. Wenn ich eine Frau kritisiere, bin ich gleich die böse Übermutter. Ist es gar eine junge Frau, bin ich die alte Feministin, die nicht will, dass junge Frauen was anderes denken. Wie absurd. Was meine inhaltliche Kontroverse mit Frau Schröder angeht: Sie ist Frauenministerin, und wir hören ständig nur, dass ihr die Männer leid tun.



Ist das nicht eine Welle? Der Büchermarkt wird überschwemmt mit Männerratgebern.

Natürlich ist es für die Männer schwierig. Sie müssen sich verändern, sie haben etwas zu verlieren. Wir Feministinnen reflektieren schon lange darüber: Was ist ein Mann in einer Welt, in der eine Frau auch ein Mensch ist?



Heiner Lauterbach hat auf die Frage "Mit wem wollen Sie einen Tag tauschen?" geantwortet: "Mit Alice Schwarzer, denn dann könnte ich die Frauen besser verstehen."

Da hat er ganz recht, der Gute (lacht)! Ganz sicher verstehen Frauen mehr von Frauen als Männer von Frauen. Ich glaube übrigens, dass die Lektüre von EMMA die Männer fitter macht, Frauen anzubaggern. Gunther Sachs hat einmal etwas Rührendes gesagt. Ein Journalist hat ihn, so ein bisschen glitschig, gefragt: "Herr Sachs, verraten Sie uns das Geheimnis eines Playboys! Wie haben Sie die Frauen erobert?" Da hat er ruhig geantwortet: "Ich habe ihnen einfach zugehört."



Man sagt, dass nach dem Tod von Gunther Sachs Udo Jürgens der letzte Playboy ist. In Ihrer Biografie sieht man, dass er Sie verehrt hat.

Verehrt ist stark übertrieben. Er hat mich mal angebaggert. Aber mein Lebensgefährte sah blendend aus und konnte locker mithalten. Ich hatte also wenig Grund, fremdzuflirten. Und - der liebe Udo möge mir verzeihen - die gelackten Typen, die so siegessicher Frauen anbaggern, die waren nie mein Cup of tea.



Welche Frage, die Sie gern beantworten würden, habe ich Ihnen nicht gestellt?

Also, was ich interessant finde: Was sagen Sie zu den ersten Reaktionen auf Ihr Buch?



Darüber müssen Sie doch hoch erfreut sein. Das allgemeine Staunen ist groß. Die " Welt am Sonntag " schreibt gar: "Eine Sensation!"

Vermutlich, weil es für Alice Schwarzer, die so offen wie möglich über ihr Leben schreibt, nicht schwer ist, eine Sensation zu sein. Denn das Schwarzer-Bild, das im Raum steht, ist so ein lächerliches Klischee, dass der Mensch, der dahintersteht, einfach überraschen muss.