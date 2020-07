Schrotflinten sind ausverkauft

Die Waffenhändler reiben sich die Hände. In einigen Läden bekommt man derzeit keine, oder nur sehr schwer Schrotflinten. Der Verkaufs-Boom kommt nicht von ungefähr. Ab 1. Oktober müssen die Schrotflinten verpflichtend bei den Behörden gemeldet werden. Das wollen offenbar etliche Waffenbesitzer umgehen. Ein 44-jähriger, der anonym bleiben will, sagt es offen: "Ich will eine Waffe, aber von der Behörde nichts wissen. Ich werde sie auch in Zukunft nicht melden oder abgeben, falls das verlangt wird."

Ein Waffenhändler aus Niederösterreich bestätigt: "Wir sind ausverkauft und haben größte Probleme, Flinten zu bekommen." Auch privat werden seit Monaten eifrig Schrotflinten gehandelt. Davon zeugen zahlreiche Inserate im Internet – mit dem Stichtag als Verkaufsargument.

Das neue, auf Druck der EU erlassene Waffengesetz verlangt, dass ab 1. Oktober der Kauf einer Schrotflinte an ein neues, zentrales Waffenregister gemeldet wird. Hunderttausende Kugelgewehre müssen rückwirkend gemeldet werden. Dafür ist bis Ende Juni 2014 Zeit.