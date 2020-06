Schmutzige Tricks des Supersauberen

In den letzten Tagen lieferten aber Zeugen den Beweis für intensive Verwicklung und gezielte Steuerung Grassers beim verschobenen BUWOG-Verkauf.

Ein weithin unbekannter, im BUWOG-Verkauf mitverantwortlicher Spitzenbeamter des Finanzministeriums enthüllte als Ausschuss-Zeuge den wahren Vorgang: Grasser verhinderte die korrekte Vergabe an den ursprünglichen Bestbieter, dessen Angebot und seine Höchstgrenze er im Detail kannte. Er setzte einen zweiten Durchgang im Verkaufsprozess durch, in dem der durch Grasser-Spezi Meischberger informierte Käufer das gegnerische Angebot um eine läppische Million überbot.

Erst mit dieser präzisen Darstellung des hoch seriösen Beamten Mantler konfrontiert, musste Grassers offenbar überloyaler Ex-Kabinettschef Traumüller am Donnerstag seine ursprüngliche Aussage in Grassers Sinn vollständig korrigieren und die tiefe persönliche Verwicklung seines bewunderten Ex-Chefs eingestehen. Dass Traumüller dabei psychisch zusammenbrach und schließlich in ärztlicher Behandlung landete, ist eine besondere Tragik.

Dass jetzt schon Damen der Wiener B-Prominenz mit Grassers Frau in keinem Charity-Komitee mehr sitzen wollen, ist der komische Beleg für das endgültige Aus des Strahlemanns und seiner Marke KHG.