Schlepper: "Jetzt schicken sie die Kinder"

Die internationalen Krisen, so Schabhüttl, seien auch nicht so sehr die Auslöser von Fluchtbewegungen. Wer kommt, bestimmten vielmehr die internationalen Schleppersyndikate. Schabhüttl: „Keiner schafft den weiten Weg ohne Schlepper.“ Diese Syndikate werben Ausreisewillige. Manchmal wird auch mit Gewalt dafür gesorgt, dass die Menschen Haus und Vieh verkaufen und auf die Reise gehen. Denn die illegalen Reisebüros wollen Auslastung. Eines der Werbeargumente war bis zuletzt das Taschengeld von 40 Euro, das Flüchtlinge in Traiskirchen für Artikel des tägliches Bedarfes bekamen. Viele schickten das Geld nach Hause. 40 Euro monatlich sind in den Herkunftsländern viel Geld – und Grund genug für die Nachbarfamilien, auch ihre Söhne loszuschicken. Das dadurch entstandene Schneeballsystem soll durch die Ausgabe von Bezugsscheinen gestoppt werden.

Die Schleppersyndikate sind natürlich interessiert, dass von ihren Kunden keiner abgeschoben wird. Schabhüttl: „Ganz schlimm ist es, wenn einer in Handschellen und ohne Geld nach Hause kommt.“ Das spricht sich herum und wäre geschäftsschädigend.

Daher wurden von den Schleppern viele Flüchtlinge mit Scheinpapieren einfach jünger gemacht. Denn als Jugendliche genießen sie eine bevorzugte Behandlung. Schabhüttl: „Da hatten wir angebliche Jugendliche mit tiefen Furchen im Gesicht und Vollbart.“ Mikl-Leitner verfügte eine Altersfeststellung mit der Röntgenmethode. Jetzt schauen die Jugendlichen wieder jünger aus.

Sie sind auch tatsächlich jünger, manche sogar noch minderjährig. Denn als Reaktion auf die Altersfeststellungen nehmen die Schlepper nun Afghanen, die in den Flüchtlingslagern Griechenlands gestrandet sind, die Kinder ab und stellen sie vor das Lagertor in Traiskirchen. 230 sogenannte „unbegleitete Minderjährige“ befinden sich derzeit im Jugendzentrum des Lagers, die Tendenz ist stark steigend. Die Erwachsenen warten in Griechenland, bis das Asylverfahren des Kindes abgeschlossen ist. Das geht bei Kindern sehr rasch.