Schizophrener Mörder hielt Opfer für Alien

Am 30. Juli 2008 brach die Welt von Tim McLeans Familie zusammen: Weil Vince Weiguang Li dachte, sein schlafender Sitznachbar in einem kanadischen Greyhound-Bus sei ein Außerirdischer, tötete er den Mann vor den Augen von mehr als 30 geschockten Passagieren mit zahlreichen Messerstichen und trennte dem 22-Jährigen anschließend den Kopf ab. Die Polizisten der Kleinstadt Portage la Prairie, in der die Bluttat passierte, gaben zudem an, sie hätten gesehen, wie Li Teile des Toten gegessen habe. In seinen Jackentaschen wurden damals die Nase, ein Ohr und die Zunge des Opfers gefunden.

Im März 2009 wurde der chinesische Einwanderer wegen seiner Schizophrenie von einem Gericht als nicht schuldfähig eingestuft und in die psychiatrische Klinik Selkirk eingewiesen. Noch immer wird er dort medikamentös behandelt, mittlerweile darf er die Klinik in Begleitung tagsüber ab und zu verlassen. Der kanadischen Gesellschaft für Schizophrenie gab der 44-Jährige nun ein Interview, in dem er über seine Erkrankung, sein heutiges Leben und seine Zukunft sprach.