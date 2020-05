Scheuch muss auf Urteil warten

Uwe Scheuch war sichtlich nervös. Im Blitzlichtgewitter fand der Kärntner Landeshauptmann-Stellvertreter erst im dritten Anlauf seinen Platz auf der Anklagebank im Landesgericht Klagenfurt. Was Richter Christian Liebhauser-Karl zu der Feststellung veranlasste: "Sie kennen offensichtlich den Hausbrauch nicht."



Scheuch stand am Mittwoch wegen des Verdachts des " Verbrechens der Geschenkannahme durch Amtsträger" vor Gericht. Verteidigt wurde er von Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer. Dem Chef der Kärntner Freiheitlichen wurde vorgeworfen, einem Russen die Staatsbürgerschaft versprochen und dafür Geld für die Parteikasse verlangt zu haben ("part of the game"). Der Deal kam nie zustande.



Um 15 Uhr wurde der Prozess überraschend vertagt. Der Richter will noch Landesamtsdirektor Dieter Platzer befragen. Die von der Verteidigung geforderte Zeugenladung von Landeshauptmann Gerhard Dörfler hatte der Richter zuvor abgelehnt.

Scheuch hatte sich zu Prozess-Beginn "nicht schuldig" bekannt. Auch bei seiner Einvernahme zeigte er Nerven, seine Beine wanderten unter dem Tisch hin und her, als er seine Sicht vom Gespräch mit einem früheren FPÖ-Sekretär (der heute nach eigenen Angaben Unternehmesberater ist) schilderte.