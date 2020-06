Schande Europas

Man versetze sich in die Lage eines Jugendlichen: Er/sie arbeitet sich durch die Schule, vielleicht bis zur Matura; er/sie absolviert eine Berufsausbildung oder kämpft sich unter widrigen Umständen durch ein Studium. Und dann, wenn es endlich so weit ist, selbstständig ins Leben zu treten, hallt es aus der Gesellschaft zurück: Wir brauchen dich nicht.

Italien

Portugal

Frankreich

Österreich

Es ist eineSchande, wie viele Jugendliche indiese traurige Erfahrung machen müssen: Jeder Zweite inSpanien und, jeder Dritte inund, jeder Vierte in, jeder Fünfte EU-weit und immerhin noch fast jeder Zehnte in. Ohne Job keine eigene Wohnung, keine Familiengründung, kein selbstbestimmtes Leben. Keine Anerkennung in einer Gesellschaft, die ihre Mitglieder in hohem Maß über Leistung beurteilt.