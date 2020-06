Sarkozy: Reformer & "Präsident Bling-Bling"

Er war angetreten, um zu reformieren – am liebsten a­lles auf einmal. Als der h­yperaktive Nicolas Sarkozy 2007 das Erbe des schon recht behäbigen Jacques Chirac antrat, standen Justiz-, Bildungs-, Gesundheits- und Verwaltungsreform auf seiner Liste. Doch wie so oft in Frankreich bremsten schon bald Streiks und Demonstrationen den Eifer des neuen Präsidenten. Auch weil er mit seinem oft rüden Tonfall seine Gegner, vor allem die Gewerkschaften, erst recht in Stellung brachte.

Tatsächlich durchboxen konnte Sarkozy schließlich nur die Anhebung des Pensionsalters von 60 auf 62 Jahre. Der verschärfte Kampf gegen Kriminelle, mit dem er sich schon als Innenminister profiliert hatte, mündete in einer Verlängerung der Haftstrafen, die auch rascher und kompromissloser verhängt wurden.

Seine Härte demonstrierte Sarkozy aber auch im Umgang mit Minderheiten. Die von ihm verfügte Ausweisung und Abschiebung von Roma aus Frankreich sorgte international für Aufsehen, sein Beschluss eines Burka-Verbotes heizte europaweit die Debatte über den Umgang mit o­rthodoxen Muslimen an.