Sabotage-Verdacht: General Entachers Auto manipuliert

Nach einem möglichen Sabotageakt gegen den abgesetzten Generalstabschef Edmund Entacher herrscht beim Bundesheer helle Aufregung. Konkret geht es um das Dienstfahrzeug, mit dem der General am 13. September von Wien nach Villach unterwegs war. Auf der Fahrt löste sich am linken Vorderrad eine Mutter. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs bemerkte der Fahrer des Generals, dass vier weitere Radmuttern locker waren. Die Ermittlungen wurden vom Abwehramt aufgenommen.



Entacher, der gegen seine Absetzung durch Verteidigungsminister Norbert Darabos kämpft, sieht sich in jüngerer Zeit zunehmend mit seltsamen Vorgängen konfrontiert. Zuletzt ging es um mysteriöse Abläufe einer geplatzten Ordensverleihung in der französischen Botschaft. Entacher hatte am Montag, dem 12. September, erfahren, dass seine lange geplante Ehrung von den Franzosen abgesagt sei - was in der Diplomatie höchst ungewöhnlich ist.