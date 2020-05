Russen intervenierten mit Erfolg

Der zuständige Journalstaatsanwalt in Korneuburg sah das offenbar anders. Um drei Uhr früh, fast zehn Stunden nach Golowatows Festnahme, kam die Order: Der Russe solle in die Justizanstalt Korneuburg gebracht werden.

Daraufhin griff der russische Botschafter in Wien, der schon seit Stunden bei Golowatow am Flughafen war, um 3.20 Uhr morgens zum Telefon und riss Oberstaatsanwalt Werner Pleischl aus dem Schlaf.

Die Intervention hatte offenbar Erfolg. Pleischl ordnete wenige Minuten nach dem Telefonat - in Absprache mit Sektionschef Christian Pilnacek aus dem Justizressort - an, dass der Russe nicht nach Korneuburg gebracht werden darf.

Die Begründung: Weil der EU-Haftbefehl in dem Fall nicht anzuwenden sei, könne man nicht von einer " Festnahme" Golowatows Donnerstagnachmittag sprechen, sondern nur von einer "Anhaltung"; und daher dürfe es auch keine Einlieferung nach Korneuburg geben.

Der Ex-KGB-Mann wurde weitere elf Stunden am Flughafen festgehalten, bis er Freitagnachmittag freigelassen wurde - was für Empörung in Litauen sorgte.

Die Justiz rechtfertigte am Montag erneut, dass sie den Russen laufen ließ: Die Litauer seien nicht imstande gewesen, hinreichend zu begründen, dass Golowatow ein Verbrecher sein soll.

Justiz- und Außenministerium bestreiten, dass sie von den Russen unter Druck gesetzt worden seien.