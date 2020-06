Rot gegen Schwarz auf Französisch

Die Wohnungsnot und die horrenden Mieten sind allgegenwärtig. Lille gilt zwar als vorbildlich, weil die rotgrüne Rathausmehrheit den Sozialbau forciert und auch bei privaten Immobilienprojekten 30 Prozent Sozialwohnungen vorschreibt. Aber die kulturell und ökologisch aufblühende Stadt, die per Hochgeschwindigkeitsbahn nur mehr eine Stunde von Paris entfernt liegt, erlebt einen Zuzug von Familien aus der Hauptstadt, die zur Arbeit nach Paris pendeln. Das schmälert das Wohnungsangebot im Großraum Lille, wo die Hälfte der Bevölkerung aus Niedrigverdienern besteht.

Linkenheld wuchs selber in einem Sozialbau in Straßburg auf, als Tochter einer Deutschen und eines Elsässers, der noch immer nach Deutschland zur Arbeit in einer Druckerei pendelt. In ihrer Familie war sie die Erste, die maturierte.

Ärgerlich wird sie, wenn Bewohner auf noch Ärmere, etwa Migranten, neidig sind: „Die wollen Sozialhilfen nur für sich. Und messen sich mit Nachbarn, während sie von den wirklichen Privilegierten keinen Schimmer haben." Linkenheld ist auch in Minderheitenanliegen engagiert. Die verheiratete Mutter eines Kindes, die alljährlich an der „Gay-Pride" teilnimmt, verschafft Homosexuellen Ersatzwohnungen, wenn sie von Nachbarn gemobbt werden.