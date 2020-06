Roma-Politiker: "Hilfe haben andere kassiert"

Besonders beim Thema Schulen merkt man Pollak die persönliche Betroffenheit an. Immer noch würden die meisten Roma-Kinder in Sonderschulen gesteckt, würde ihnen so jeder Zugang zu guter Berufsausbildung und später zu Jobs versperrt: „Dann können sie auch nicht mehr Maurer werden, sondern nur Hilfsarbeiter.“ So produziere das System ständig nur neue Sozialhilfe-Empfänger – und das zu doppelten Kosten, zuerst für die Sonderschule, später für die Sozialhilfe.

Pollak selbst hatte Glück. Noch unter den Kommunisten eingeschult, landete er in einer normalen Schule. Das Gefühl, das ihn in diesen Jahren geprägt hat, kann er heute in einen einprägsamen Satz packen: „Ich wollte einfach genauso gut sein wie die anderen Kinder – und plötzlich war ich besser.“

Solche Vorbilder, positive Muster würden den Roma-Kindern in den Sonderschulen fehlen. Denn zu Hause, weiß er aus eigener bitterer Erfahrung, „gibt es diese Vorbilder nicht: „Von meinen Eltern habe ich keine Motivation bekommen, da gab es nichts, was mich wirklich weitergebracht hätte.“ Was aber solle das in vielen Roma-Familien auch sein, versucht er die Resignation seiner Minderheit zumindest verständlich zu machen: „Ein Rom, der Hunger hat, denkt nicht an die Schule für seine Kinder. Vor allem, wenn er weiß, dass es in der Siedlung ohnehin keine Arbeit für sie gibt.“

In einer solchen Siedlung ist auch Pollack aufgewachsen, am Rand des Städtchens Levoce in der Ostslowakei. Später ist er als Sozialarbeiter dorthin zurückgekehrt, „einfach um meinen Leuten zu zeigen, dass man nicht nur als Bettler oder Dieb dort rauskommt, sondern auch mit Schule, Arbeit und einem klaren Ziel.“