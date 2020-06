Richtspruch über Warlord Taylor

Laut Anklage wurde der Verbündete in der liberianischen Hauptstadt Monrovia für die Waffenlieferungen mit "Blutdiamanten" bezahlt. Deswegen so genannt, weil sie die Kriegswirren verlängerten, die in Sierra Leone erst durch das Eingreifen der westafrikanischen Friedenstruppe ab 1999 beendet werden konnten.

Ein spektakulärer Höhepunkt des Prozesses vor dem UN-Sondertribunal für Sierra Leone, der aus Sicherheitsgründen nach den Haag verlegt worden war, war der Auftritt des britischen Topmodels Naomi Campbell. Sie soll von Taylor Diamanten geschenkt bekommen haben. Ihre Ausführungen gingen 2008 um die Welt: Campbell hatte 1997 auf Einladung des damaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela an einem Benefiz-Dinner teilgenommen. Mit von der Partie waren auch die US-Schauspielerin Mia Farrow und eben Charles Taylor.

Dieser soll nächtens seine Lakaien ausgeschickt und der Britin ein Säckchen Diamanten in ihr Zimmer bringen haben lassen. Campbell bestritt nicht die Übergabe, konnte oder wollte aber nicht sagen, dass die Pretiosen von Taylor stammten – sehr zum Ärger der Anklage.

Ob die Beweisketten stark genug waren, wird der heutige Richterspruch zeigen. Taylor selbst hat auf unschuldig plädiert. Auch seine Frau Victoria glaubt an einen Freispruch. Ihr Mann sei ein Familienmensch und tief religiös. Eine eventuelle Haftstrafe müsste Taylor in Großbritannien verbüßen.