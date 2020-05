Republikanischer Testschuss

Bevor ihr die Rakete ladet und sie abfeuert", beschwor Tim Pawlenty am Wochenende seine Zuhörer in einer kleinen Sporthalle im US-Bundesstaat Iowa, "seid euch bitte sicher, dass sie ihr Ziel auch erreichen kann." Diese "Rakete", die US-Präsident Barack Obama im Herbst 2012 aus dem Amt feuern soll, wäre im Idealfall er selbst, hofft der frühere Gouverneur von Minnesota. Seit Tagen tourt der emsige, aber ein wenig farblos anmutende Republikaner durch Iowa, um sich hier für eine entscheidende Woche die beste Startposition zu verschaffen.



Es sind entscheidende Tage für die aus der bitteren Schuldenschlacht gestärkt hervorgegangene Grand Old Party: In Iowa werden am Donnerstag alle (bisher bekannten) republikanischen Präsidentschaftskandidaten in einer landesweit ausgestrahlten TV-Show gegeneinander in den Ring steigen. Hier werden Iowas republikanische Wähler am Samstag eine Probewahl abhalten. Und hier wird der konservative Weizen von der Spreu getrennt. Wessen Name hier nicht unter den ersten drei stehen wird, das weiß auch Tim Pawlenty, der kann schon einpacken.