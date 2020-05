Rektoren gegen "Geschwätz" der Regierung

Von der Ankündigungspolitik der Koalition hat er genug: "Ohne Taten", sagt er, würden die schönsten Pläne "zum Geschwätz".



Sünkel warnt, Österreich könnte ohne Investitionen in die Hochschulen international zurückfallen: "Qualität hat ihren Preis, das ist klar. Für uns heißt das im internationalen Wettbewerb: Wir müssen so gut sein, wie wir teuer sind. Sonst müssen wir alle mit kleineren Gehältern auskommen."



Neben höheren Budgets fordert der Rektorenchef von der Regierung auch eine Regulierung des Hochschulzugangs - und "moderate, sozial verträgliche Studiengebühren" von etwa 1000 Euro pro Jahr. Dass der Verfassungsgerichtshof die aktuelle Gebühren-Regelung aufgehoben hat, "darf nicht dazu führen, dass es jetzt gar keine Studienbeiträge mehr gibt", sagt Sünkel. "Da geht es um 35 Millionen Euro pro Jahr, das wäre für die Unis ein Schlag ins Gesicht."



Wenngleich der Kontakt zum Wissenschaftsministerium gut sei, vermissen die Rektoren das Engagement der Regierungsspitze in Bildungsfragen. Kanzler Werner Faymann ( SPÖ) habe er, Sünkel, erst einmal getroffen - in großer Runde, gemeinsam mit Studenten-Vertretern, "beim sogenannten Uni-Gipfel" Ende 2010 im Kanzleramt. Bei Vizekanzler Michael Spindelegger würden die Rektoren ebenso noch auf einen Termin warten wie bei Finanzministerin Maria Fekter (beide ÖVP).