Rektoren-Chef: "Töchterle-Milliarde reicht nicht"

In punkto Finanzierung hat Schmidinger klare Forderungen an Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle ( ÖVP), den er als "engen Freund" bezeichnet: Die Uni-Milliarde, die der Minister für die Jahre 2013 bis 2015 in Aussicht gestellt hat, "wird definitiv nicht reichen, das weiß auch Töchterle".



Schmidinger sagt, er verstehe nicht, "dass man über Rettungsschirme für die Banken und für ganze Länder redet - aber nicht über Rettungsschirme für Universitäten". Obwohl die Unis für den "sehr schwierigen Zustand" in dem sie sich befänden, "nicht selbst verantwortlich sind. Wir sind ja nicht Griechenland! Wir haben ja nicht selbst Schulden gemacht, sondern sind in diese Situation hineingeraten worden."