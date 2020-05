Rekordstau in Kärnten

Am frühen Vormittag wurde vor dem Oswaldibergtunnel Richtung Italien die Blockabfertigung eingeführt. Binnen weniger Stunden reichte der Stau bis nach Eisentratten zurück, also fast schon bis zum Katschbergtunnel. Die Autokolonnen rollten im Schritttempo dahin, immer wieder kam der Verkehr völlig zum Erliegen. Der Mega-Stau löste sich erst am Nachmittag sehr langsam wieder auf.



Auch in Tirol sorgte der Ferienbeginn in den beiden deutschen Bundesländern für lange, lange Kolonnen. Besonders betroffen waren die Brennerautobahn (A 22), die Pass Thurn Straße Richtung Kitzbühel und die Fernpass Straße.