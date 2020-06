Reifeprüfung für Ministerin Schmied

Zentralmatura

Ab 2013/’14 wird die Matura mit einheitlichen Aufgaben am selben Tag in ganz Österreich abgehalten. Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern geht das zu schnell – weil es in Deutsch und Mathematik nicht genug Zeit gebe, die Schüler auf das geplante Kompetenz-orientierte Modell (statt dem Abprüfen von Faktenwissen) gebe. Die Bundesschülervertretung hat eine Bürgerinitiative gestartet und verlangt eine Verschiebung. Schmied schließt das aus und hält eine "Informationsoffensive" dagegen – außerdem wird eine "Probematura" angeboten.

Lehrerdienstrecht

Im Mai starten die Verhandlungen der Gewerkschaft mit Schul-, Finanz- und Beamtenministerium. Die Einstiegsgehälter sollen angehoben, die Gehaltskurve (links) flacher werden. Auf Zahlen will sich keine Seite vorab festlegen – zumal offen ist, wie viele Stunden Lehrer in Zukunft zusätzlich in der Schule sein müssen. Offen ist auch, für welche Schultypen Lehrer in Zukunft einen Hochschulabschluss brauchen. Aus der Gewerkschaft heißt es: Bei vergleichbarer Ausbildung soll jedenfalls unabhängig vom Schultyp gleich viel bezahlt werden.